Yeni yıl öncesi büyük vurgun

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde jandarmanın yılbaşı öncesi yaptığı operasyonda kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, içki ve sigara kaçakçılığı konusunda yaptıkları istihbari faaliyetler sonucu Lüleburgaz ilçesi Barış Mahallesi’nde Ş.S. ve Ö.S. isimli kişilerin evlerinde arama yaptı. Aramada, 90 litre el yapımı rakı, 4 litre kaçak rakı, 27 litre bira, 7 litre viski, 2 litre şarap, 2 litre likör, 1 litre votka olmak üzere toplam 133 litre kaçak el yapımı rakı ile 490 adet boş plastik pet şişe ele geçirildi.

Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.