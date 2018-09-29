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Yoldan çıkıp direğe çarpan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kırklareli’de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, elektrik direğine çarparak durabildi.

Kırklareli'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, elektrik direğine çarparak durabildi. Aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaza Tekirdağ-Lüleburgaz yolu Büyükkarıştıran Beldesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y. idaresindeki 48 E 4780 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı.



Yoldan çıkıp direğe çarptı, sürücünün burnu bile kanamadı


Yoldan çıkıp takla atan araç, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarparak durabildi. Sürücü İ.Y. önce takla atan sonra da elektrik direğine çarparak duran araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Sürücü, kazayı burnu bile kanamadan kıl payı atlattı. Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.


Kaza yapan araç daha sonra olay yerinden çekilirken, jandarma ekipleri de yolda güvenliği sağladı.

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