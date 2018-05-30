Zeybek oynayarak mezun oldular

Etkinlikte bir araya gelen 8. sınıf öğrencileri, önce hep birlikte oruçlarını açtı, ardından kendileri için hazırlanan yaş pastayı kesip gönüllerince eğlendi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Müdür Yardımcısı Emrah Mutluer, öğrencilerle bu yıl birçok başarılı etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Öğrencilerimize her zaman güvendik ve gurur duyduk" dedi. Bundan sonraki eğitim-öğretim hayatlarında başarılar dileyen Mutluer, "Her zaman öğrencilerimizin yanındayız" ifadelerini kaydetti.

Okul Müdürü Mustafa Akyüz ise, "Sizleri en üst düzey mevkilerde görmek isteriz. İsterseniz bunu da başarabilirsiniz. Hepinizin yolu ve bahtı açık olsun" dedi.

Üsküp Atatürk İlkokulu Müdürü Ahmet Özbey, öğretmenler ve Okul Aile Birliği üyelerinin duygu ve düşüncelerini belirtmesinin ardından eğlence 8. sınıf öğrencilerin zeybek gösterisi ile devam etti.