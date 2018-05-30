Diğer
Kategoriler
30 Mayıs 2018 13:12

Zeybek oynayarak mezun oldular

Kırklareli’nin Üsküp Beldesinde Atatürk Ortaokulu öğrencileri baloda zeybek oynayarak mezuniyetlerini kutladı.

Zeybek oynayarak mezun oldular

30 Mayıs 2018 13:12


Etkinlikte bir araya gelen 8. sınıf öğrencileri, önce hep birlikte oruçlarını açtı, ardından kendileri için hazırlanan yaş pastayı kesip gönüllerince eğlendi.


Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Müdür Yardımcısı Emrah Mutluer, öğrencilerle bu yıl birçok başarılı etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Öğrencilerimize her zaman güvendik ve gurur duyduk" dedi. Bundan sonraki eğitim-öğretim hayatlarında başarılar dileyen Mutluer, "Her zaman öğrencilerimizin yanındayız" ifadelerini kaydetti.


Okul Müdürü Mustafa Akyüz ise, "Sizleri en üst düzey mevkilerde görmek isteriz. İsterseniz bunu da başarabilirsiniz. Hepinizin yolu ve bahtı açık olsun" dedi.


Üsküp Atatürk İlkokulu Müdürü Ahmet Özbey, öğretmenler ve Okul Aile Birliği üyelerinin duygu ve düşüncelerini belirtmesinin ardından eğlence 8. sınıf öğrencilerin zeybek gösterisi ile devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRKLARELİ HABERLERİ
KIRKLARELİ HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç