İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziyaretçi sayıları 200 bini geçti

Kırklareli Belediyesi’nin Yayla Mahallesi’ne kazandırdığı Atatürk Evi ve Ali Rıza Efendi Kültür Evi açıldıkları günden bu yana 200 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı.

Kırklareli Belediyesi'nin Yayla Mahallesi'ne kazandırdığı Atatürk Evi ve Ali Rıza Efendi Kültür Evi açıldıkları günden bu yana 200 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı.


Kırklareli'nin marka kent olması yolunda kararlı adımlar atan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Atatürk Evi ve Ali Rıza Efendi Kültür Evi'nin bu anlamda Kırklareli'nin marka değerine büyük katkı sağladığını ifade etti.


Pazartesi hariç her gün yurt içi ve yurt dışından misafir ağırlayan Yayla Mahallesi, Kırklareli'nin turizmine de büyük katkı sağladı.


Başkan Kesimoğlu "Kırklareli Belediyesi olarak doğru girişimlerde bulunduğumuz vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve alakadan çok net bir şekilde görülüyor. Yayla Mahallesi'ni Kırklareli'nin turizm merkezi haline getireceğiz sözümüzü de yerine getirmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yaptığımız yatırımlar ile birlikte Kırklareli turizm merkezi haline geldi. Sadece Atatürk Evimizi ve Ali Rıza Efendi Kültür Evimizi 200 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Bundan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Bu ziyaretlerde hem esnafımız kazanıyor, hem de Kırklareli'nin adını tüm yurda duyuruyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.