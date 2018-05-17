Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 12:10

13 ve üzeri kitap okuyan 25 lise öğrencisine ödül

Kaman İlçesi, İbn-i Sina Sağlık Meslek Lisesinin "uygarlık yapısının temeli kitaptır" temasıyla başlattığı kampanya sonunda bir yılda 13 ve üzeri kitap okuyan 25 lise öğrencisi ödüllendirildi.

13 ve üzeri kitap okuyan 25 lise öğrencisine ödül

17 Mayıs 2018 12:10


İlçe halk kütüphanesinde düzenlenen törende konuşan İlçe Kaymakamı Murat Girgin, sınav başarısı kadar öğrencilerin sosyal alanda da başarı göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.


İlçe Kaykamı Girgin konuşmasında, "Hayat, sadece dersler ve sınavlardan ibaret değil. Kitap okumak insanı hayata alıştırıyor. Çok kitap okumayla birlikte daha çok kelime hazinesine de sahip olacağız. Bu anlamda yapılan proje çok önemli"dedi.


"Proje ile 13 kitap okutuldu"


İbn-i Sina Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Recep Yılmaz, öğrencilere proje kapsamında Kasım ayı ile birlikte 13 kitabın öğrencilere okutulduğunu belirtti. Okul Müdürü Yılmaz, konuşmasında, "Okulun İnternet sitesinden yaptığımız duyuru sonrasında ’uygarlık yapısının temeli kitaptır’ projesine katılmak isteyen 126 öğrencimizden 102’si başarılı oldu.


Projeye katılan 102 öğrencimiz 13 kitap okudu. Öğrencilerin, kütüphaneden aldıkları kitap, kütüphane üyelikleri, okula bağış yaptıkları kitaplar gibi bazı kriterler üzerinden de puanlama yaptık"ifadelerini kullandı.


Törende; 13 ve üzeri kitap okuduğu puanlama usulü ile tespit edilen İklimya Ertek’e bilgisayar, Rana Güzel’e bisiklet, Fatih Furkan Bulut’a ise tablet hediye edildi. 25 öğrencinin 325 üzerinde kitap okuduğu bildiriliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç