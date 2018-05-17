13 ve üzeri kitap okuyan 25 lise öğrencisine ödül

İlçe halk kütüphanesinde düzenlenen törende konuşan İlçe Kaymakamı Murat Girgin, sınav başarısı kadar öğrencilerin sosyal alanda da başarı göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İlçe Kaykamı Girgin konuşmasında, "Hayat, sadece dersler ve sınavlardan ibaret değil. Kitap okumak insanı hayata alıştırıyor. Çok kitap okumayla birlikte daha çok kelime hazinesine de sahip olacağız. Bu anlamda yapılan proje çok önemli"dedi.

"Proje ile 13 kitap okutuldu"

İbn-i Sina Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Recep Yılmaz, öğrencilere proje kapsamında Kasım ayı ile birlikte 13 kitabın öğrencilere okutulduğunu belirtti. Okul Müdürü Yılmaz, konuşmasında, "Okulun İnternet sitesinden yaptığımız duyuru sonrasında ’uygarlık yapısının temeli kitaptır’ projesine katılmak isteyen 126 öğrencimizden 102’si başarılı oldu.

Projeye katılan 102 öğrencimiz 13 kitap okudu. Öğrencilerin, kütüphaneden aldıkları kitap, kütüphane üyelikleri, okula bağış yaptıkları kitaplar gibi bazı kriterler üzerinden de puanlama yaptık"ifadelerini kullandı.

Törende; 13 ve üzeri kitap okuduğu puanlama usulü ile tespit edilen İklimya Ertek’e bilgisayar, Rana Güzel’e bisiklet, Fatih Furkan Bulut’a ise tablet hediye edildi. 25 öğrencinin 325 üzerinde kitap okuduğu bildiriliyor.