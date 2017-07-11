15 Temmuz demokrasi günü için protokol şehitliği ziyaret etti

Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği’ne yapılan ziyarete Vali Necati Şentürk’ün yanı sıra Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hüseyin Altuntaş, İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, siyasi parti il başkanları, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Osman Arslan’ın yaptığı duanın ardından Vali Necati Şentürk ve il protokolü şehit kabirlerini ziyaret ederek kabirlere gül bıraktı. Şehitlik ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Vali Necati Şentürk, 15 Temmuz’da millet olmanın şuurunu hep birlikte yaşayacaklarını söyledi.

Türkiye’yi bölmek isteyen güçlere asla fırsat verilmeyeceğini belirten Vali Necati Şentürk, “15 Temmuz 2016 tarihinde istikbalimize, istiklalimize ve milli hakimiyetimize yönelik iç ve dış güçlerin girişimi ile darbe girişiminde bulunulmuştur. Vatanın bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliğine yönelik bu hain darbe girişimi halkımızın birlik ve beraberliği ile sonuçsuz kalmıştır.

Darbe başarılı olsaydı ülkemiz bölünecekti. Türkiye’nin ilerlemesini, büyümesini istemeyen dış güçler bu hain planın ortaklarıydı. Vicdanlarını, dinlerini, memleketlerini satmış bir kısım FETÖ mensubu da bu darbe girişimine büyük katkıda bulundu. Fakat, Cumhurbaşkanının çağrısı ile milyonlarca insan meydanlara inerek demokrasiye sahip çıktı ve bu darbe girişimini def etti. Darbeciler 15 Temmuz gecesi büyük bir darbe yediler.” dedi.

Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği’ne yapılan ziyaret, Vali Necati Şentürk ve diğer protokolün şehit kabirlerini gezerek şehit aileleriyle sohbet etmesi ile sona erdi.