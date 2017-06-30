15 Temmuz gazisi eski polis Murat Daşdemir:

İhlas Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Daşdemir, Allah ömür verdiği süre içerisinde çocukları başta olmak üzere 15 Temmuz’da yaşanan kahramanlığı herkese anlatacağını belirterek, 15 Temmuz’da akaryakıt istasyonlarında sıraya girenlerin adalet için yürüyüş yapmakta olduğunu belirtti.

15 Temmuz ruhunun yaşaması için gönüllü fedai olduğunu belirten ve açıklamada bulunan Daşdemir, “15 Temmuz ruhunun ölmemesi için destek istiyorum. Devletimden yaşadığım süreçle ilgili herhangi bir beklentim yok. FETÖ’nün mağduru olarak cezaevinde kaldım” dedi.

Gazete abonesi olmadığı için hayatı karardı

Cemaat yapılanması içerisinde kendisine teklif edilen gazete aboneliğini kabul etmediği için hayatının zindana döndüğünü anlatan gazi Murat Daşdemir, “2001 yılında polis olarak göreve başladığımda cemaat üyeleri ile tanıştım. Kendilerine mesafe koydum. Gazetelerine abone olmadım ve sonra kendimi kaymakamlık bahçesinde kedi kovalarken maydanoz toplarken ve bakkaldan ekmek almaya giderken gördüm. Maskeleri ise kısa bir süre sonra düştü. İlk görev yerimde tayinim tercih dışı Kocaeli’ne çıktı. Kocaeli ise bir nevi üsleri gibi beni istemediğim birçok branşta çalıştırdılar. Bana bunları yapanlar ise 17/25 Aralık sonrası yaşanan süreçte cezaevine girdi. Çeşitli yaptırımlarla büyümemiz engellendi. 2009 yılından sonra sürgüne gönderildim. Mesleğimden atıldım. Polislikten atılmış olmamın verdiği durumla çaresiz kaldım. Çocuklarımın nafakası için mücadele ettim. Allah, 15 Temmuz gecesi nasip etti. Gölbaşı’ndaki evimden duyduğum patlama sonrası harekete geçtim. O gece vatansever herkes benim yaptığımı yapardı. O günlerde akaryakıt istasyonlarında sıraya girenler bugün ise adalet için yürüyüş yapıyorlar. Onların gündem olduğu kadar bizler gündem olamıyoruz. Devletimiz bizim için gerekeni yaptı. Bizler, vatan millet ve bayrak mevzu için yollara çıktık. Ben vücudumda yer alan parçaları şeref madalyası olarak taşıyorum. Devletimden 15 Temmuz ile ilgili herhangi bir talep sahibi değilim” ifadelerini kullandı.

“Emniyette ’Bylock’ kadar alınan taltifler de önemli”

Emniyet yapılanması içerisinde FETÖ yazışma programı "Bylock" kadar alınan taltiflerin de önemli olduğunu ifade eden Daşdemir şunları söyledi:

“Bu yapı ile mücadele etmek zor. Geçmişte polislik yapmış birisi olarak şunu diyebilirim. Bunlar kul hakkı yemediğini ifade ediyor. Ama emniyet teşkilatlanması içerisinde ben aldıkları taltiflere bakarım. Kim hak ettiğinden fazla taltif ve takdir alıyorsa bu insanlar "Bylock"tan daha etkili şekilde FETÖ’cüdür. Biz gecemizi, gündüzümüze katıp canımızla mücadele verirken, masadan kalkmadan bunlar akşam maklube yiyerek yüzlerce taltif aldılar. Operasyonlarda olanlar taltif dahi alamıyor.”