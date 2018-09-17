2018-2019 eğitim-öğretim yılı başladı

Kırşehir'de Süleyman Türkmani İlkokulunda düzenlenen törenle 2018-2019 eğitim-öğretim yılı açılışı yapıldı.

Törene, Vali İbrahim Akın, Milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Ferhat Kuran, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, daire müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende konuşan Vali İbrahim Akın, Kırşehir'de 228 okulda 44 bin 144 öğrenci ile başlayan yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Çocukların dağarcıklarını sadece bilgiyle doldurmak değil aynı zamanda milli, manevi ve evrensel değerleri benimsemiş kendine güvenen, araştıran, sorgulayan, bilimi ve insani değerleri üstün tutan nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Vali Akın, “Bilindiği üzere günümüzde bilim ve teknoloji baş döndürücü bir hızla ilerlemekte, her geçen gün yeni buluşlara ve bilgilere ulaşılmaktadır. Bu durum uygarlık yarışında ön sıralarda yer almak isteyen dünya ülkelerini sürekli gelişmeye ve eğitim standartlarını yükseltmeye sevk etmektedir.

İyi ve sorunsuz bir toplum oluşturmanın temel koşulunun eğitimden geçtiğinin bilincinde olan ülkemiz, dünyaya daha geniş bir vizyonla bakabilmek, güçlü ve üreten bir toplum olarak varlığımızı idame ettirebilmek için eğitime her zamankinden daha fazla önem vermekte, çağdaş eğitim programlarıyla çocuklarımızın kaliteli bir eğitim alması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Ailede başlayan öğrenme sürecinin bir sonraki adımı olan okul döneminde öğretmenlerimizin yoğun emeklerle aktaracakları bilgiler neticesinde çocuklarımız önemli kazanımlar elde edeceklerdir. Amacımız sadece çocukların dağarcıklarını bilgiyle doldurmak değil aynı zamanda milli, manevi ve evrensel değerleri benimsemiş kendine güvenen, araştıran, sorgulayan, bilimi ve insani değerleri üstün tutan nesiller yetiştirmektir"dedi.

Açılış programında öğretmen ve öğrencilere seslenen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise konuşmasında, “İyi bireyler yetiştirmek en temel görevimizdir. Son derece önemli sorunların çözülmesinde atılacak ilk adım önce eğitim. Kırşehir'de eğitimde önemli başarılara imza atmış bir şehirdir. Umut ediyoruz ki yeni eğitim-öğretim döneminde bu alandaki başarılarımız artarak devam edecektir” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz'in de yaptığı bilgilendirme konuşmasının ardından 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine 'Hoş Geldiniz' çiçekleri sunduğu program, Vali ve beraberindeki protokol tarafından öğrencilere ders kitaplarının dağıtımı ile sona erdi.