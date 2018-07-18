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18 Temmuz 2018 14:36

2018 yılı Genç Çiftçi Destekleme Projelerinin sonuçları açıklandı

Kaman ilçesinde Genç Çiftçi Destekleme Projelesi kapsamında 2018 yılında verilecek 30 bin liralık hibe başvurusu sonuçları belli oldu.

2018 yılı Genç Çiftçi Destekleme Projelerinin sonuçları açıklandı

18 Temmuz 2018 14:36


İlçe Kaymakamı Murat Girgin, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kenan Şahin’in katılımıyla, Kaymakamlık toplantı salonunda hibe almaya hak kazanan çiftçilerle sözleşme imzaladı.



Kaymakam Girgin, yaptığı konuşmada “Kaman ilçemizin ekonomisi çok büyük oranda tarım ve hayvancılığa bağlı, tarımsal üretimin arttırılması ülke ekonomimiz açısından da çok önemli. Devletimizin karşılıksız olarak genç çiftçilere vereceği 30 bin lira hibe ile tarımda genç nüfusun istihdam oranının artırılması hedeflenmiştir.



Bu hibe projelerin, genç çiftçilerimizi teşvik ederek özellikle ilçemizdeki büyükbaş-küçükbaş hayvan varlığımızın artışını sağlayarak, vatandaşlarımıza önemli düzeyde gelir getirecek sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Hibe almaya hak kazanan tüm çiftçilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.



Nüfusu 20 binin altında ve 18-40 yaş arasında bulunan ve şartları uyan çiftçilerden 156 kişinin başvuru yaptığı, Bakanlığın internet ortamında yapılan puanlama sonucu 19 köyden 26 kişi büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan, mantarcılık, arıcılık ve örtü altı sebze yetiştiriciliği alanlarında hibe almaya hak kazandı.




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