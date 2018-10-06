27. Kaman Ceviz Festivali açılışı yapıldı

Kültür ve Sanat Festivali açılışı ilçe merkezinde düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.

Törene Vali İbrahim Akın, Yargıtay Üyesi Yakup Ata, Sivil Savunma Daire Başkanı İsmail Deniz, CHP Milletvekili Metin İlhan, İlçe Kaymakamı Murat Girgin, Belediye Başkanı Erhan Talu ve çok sayıda davetli katıldı. Festivalin açılış töreninde konuşan Vali İbrahim Akın, ceviz eylem planı kapsamında birçok ceviz fidanının toprakla buluşturulduğunu ve yeni ceviz bahçeleri oluşturularak çiftçinin bilgilendirilip teşvik edildiğini söyledi. Kaman ilçesinde 30 bin ceviz fidesinden 500 bine yakın ceviz fidesine ulaşıldığını anlatan İlçe Belediye Başkanı Erhan Talu, "Göreve başladığımızda yıllık ceviz üretimi 25 ton civarındaydı şimdi ise 200 tona yaklaştı. Kaman ilçesinde yaptığımız hizmetleri yukarıdan hiçbir destek almadan kendi imkanlarımızla yaptık. Kültür ve Çevre Bakanlıklarından toplamda 140 bin lira destek geldi. Yaşadığımız durumu siyasilerimize arz ederim. Biliyorum ki, bizden çok küçük bir belediyeye tek kalemde 300 bin civarında para yardımı gelmiştir” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından festival açılışında cevizin işlenme sürecine destek sunanlara ödülleri verilerek Kaman ilçesinde bazı tesislerin açılış töreni yapıldı.