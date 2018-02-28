Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 18:41

28 Şubat mağduru iş adamı yaşadıklarını gençlerle paylaştı

28 Şubat mağduru iş adamı Hasan Eraslan, o dönemde yaşadıklarını gençlerle paylaştı.

28 Şubat mağduru iş adamı yaşadıklarını gençlerle paylaştı

28 Şubat 2018 18:41


AK Parti Kırşehir İl İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen programda gençlerle buluşan 28 Şubat mağduru iş adamı Hasan Eraslan, o dönem 12 ay cezaevinde yattığını belirterek, "O dönemde benim küçük oğlum 6 yaşındaydı. Cezaevine girerken eve dedim ki, ’Çocuğa baban yurt dışına gitti, biraz uzun gidecek deyin’ diye tembihledim. Konu-komşu biliyor cezaevine girdiğimi, çocuğum sokakta oynarken diğer çocuklar ‘Senin baban cezaevinde yatıyor’ demişler. Çocuk bunun üzerine bir ay sokağa çıkmamış" dedi.


Programda konuşan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer ise, "Türkiye postmodern bir darbeye muhatap oldu. Darbeleri şiddetle kınıyoruz. Darbe bir insanlık suçudur. Zira, darbe eylemiyle insanların yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal özgürlükleri kesintiye uğratılmaktadır" diye konuştu.


Programa AK Parti Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akkuş, AK Parti İnsan Hakları Başkan Yardımcısı Nazife Yurt Eri ve partililer katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Sisli
    11°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç