3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de şehir merkezinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza; Terme Caddesi istikametinden gelen ve hızlı olduğu ileri sürülen 61 EL 325 plakalı otomobilin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüje çarpması ile meydana geldi.

Yoğun trafiğin olduğu caddede refüje çarpan otomobil, takla atmadan güçlükle durabildi. Kaza sonrasında yaralıların yardımına ilk olarak çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine otomobilde bulunan ve yaralanan H.A.,S.P., ve O.K., Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin şehir merkezinde yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Meydana gelen kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerinde sür'atle gelen otomobil refüje çarparak duruyor. Çevrede bulunanlar ise dumanların çıkması üzerine yardıma koşuyor.