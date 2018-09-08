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3. Lig 2. Gurup

Lig 2. Grup müsabakasında Kırşehir Belediyespor, Adıyaman 1952 Sporu saha ve seyircisi önünde 5-1 yendi.


10. dakikada Kırşehir Belediyespor takımından Fatih Şen’in pası ile hareketlenen Sinan Uzun kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalecinin yatarak müdahalesi ile top kornere çıktı. Orta saha mücadelesinde rakibine yaptığı faul ile Kırşehir Belediyespor oyuncusu Fatih Şen sarı kart gördü.


42. dakikada kullanılan serbest vuruş sonrası İlhan Aslanoğlu yaptığı vuruşta Adıyaman 1954 Spor’u 1-0 öne geçirdi. (0-1)


45. dakikada Taha Batuhan Yayıkçının şutunu kaleci aynı güzellikte kurtardı.


50. dakikada Kırşehir Belediyespor, Erdinç’in ortasında Uğur Ayhan’ın kafa şutu ile beraberliği sağladı. (1-1)


64. dakikada Kırşehir Belediyespor’da Uğur Ayhan topu ağlara göndererek takımını öne geçiren golü kaydetti.


79. dakikada Sinan Uzun takımını 3-1 öne geçirdi.


87. dakikada Sinan Uzun skoru 4-1’e getiren golü attı.


90. dakikada Emre İşçiler maçın skorunu belirledi. (5-1)



Stat : Ahi Stadı


Hakemler: Ali Rıza Altunbakır, Hakan Akkaynak, Yasin Kılıç, Hüseyin Ertaş


Kırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok, Erdinç Karakaş, Fatih Şen, Emre İşçiler, Turgay An, Mahmut Sönmez, Ogün Bayrak, Uğur Ayhan, Murat Şimşek, Taha Batuhan Yayıkçı, Sinan Uzun


Teknik Direktör : Selehattin Dinçer


Adıyaman 1954 Spor: Berkcan Tunca, Mehmet Ali Yakışık, Muhammet Mumcu, Hakan Doğru, Önder Akdağ, Eşref Koçak, İlhan Aslanoğlu, Ahmet Tuna Akıl, Semih Oğuz, Furkan Sakı, Muhammet Emel


Teknik Direktör : Cahit Erçevik

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