800 yıl önce roket tasarımı yapılan Cacabey Camii Kırşehir’in sembolü

Medresenin Kırşehir’in bilinen en önemli sembollerinden birisi olduğunu belirten Kültür ve Turizm Müdür Vekili Eyüp Temur, bir zamanlar medresede tıp ve astronomi dersleri verildiğini ifade etti. 800 yıl önce medresede yapılmış roket tasarımlarının olduğunu söyleyen Temur, “1272 yılında devrin valisi Cacabey tarafından yaptırılan Gök Bilim Medresesi ve Rasathane, Galileo, ‘dünya dönüyor’ dediği için öldürülürken bizim atalarımız 1300’lü yıllarda bu alanı rasathane olarak kullanmış burada roket tasarımları yapılmış. Bu mabet 800 yıldır Kırşehir’i temsil eden tek mabetten bir tanesi, içerisinde sekiz farklı sınıf var. Öğrencilere tıp ve astronomi üzerine dersler verilmiş” dedi.

800 yıl önce yapılan astronomi çalışmalarıyla dünyanın gelişimine katkı sunan medreseyi hakkıyla tanıtamadıklarını dile getiren Temur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mabet’in üstü açık, altında ise bir kuyu var. Bu kuyuda geceleri yıldızların hareketleri incelenmiş ve öğrencilere birimler halinde okutulmuş. Caminin dışında ise 3 tane roket tasarımı var. Roket tasarımları ateşlenmiş ve fırlatılmış şekilde görülürken minaresi rasat kulesi olarak kullanılmış. O dönemlerde Gök Bilim Medresesi olarak burası kullanılmış. 1907 yılından sonra dönemin medresesi cami olarak kullanılmaya başlanmış. Galileo’nun gökyüzünü incelediği 400’üncü yılda bizler de Kırşehir’de Gök Bilim Medresesinde bir etkinlik yaptık. Etkinlik gününde dönemin Valisi, ‘Bu eser başka milletlerde olsa bu eserle gururlanırdı’ demişti. Biz hale Cacabey Medresesinin reklamını tam olarak yapamıyoruz.”

“Selçuklu mimarisinin izleri her bölgede var”

Medrese’nin Selçuklu mimarisinin tüm özelliklerini taşıdığını söyleyen Temur, “Selçuklu yapısı olduğu için dış kısmında taç kapısı var. Sağ üst köşede elips şeklinde yer alan yapısı ile mevsimlerin meydana gelişini sol tarafta ise dünyanın ekvator çizgisi ile ayrıldığını gösteriyor. İçerisinde En’am ve Nahl suresinden ayetler var. Kapı girişlerinde yer alan kadeh figürleri ise otoriteyi temsil etmekte” ifadelerini kullandı. Temur, yapının bitişiğine Kırşehir Belediyesi tarafından astronomi parkı yapıldığını sözlerine ekledi.