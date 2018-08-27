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27 Ağustos 2018 12:51

Abdal geleneği temsilcileri zurna yarışması’na katılacak

Kırşehir’de 2011 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına ’ustalar müzik ve oyun’ topluluğu olarak giren bozlak müziğini abdal ağzı ile söyleyen geleneğin temsilcileri Muğla’da zurnazen yarışmasına katılacak.

Abdal geleneği temsilcileri zurna yarışması’na katılacak

27 Ağustos 2018 12:51


İl Kültür ve Turizm Müdürvekili Eyüp Temur, merhum Neşet Ertaş’ın da katkı sağladığı ’ustalar müzik ve oyun’ topluluğu sanatçılarının Türkiye’nin bir çok yerinde yapılan yarışmalara katılarak bozlak kültürünü temsil ettiğini söyledi. Muğla’da yapılacak zurna yarışmasında da Kırşehir temsilcilerinin ödülle döneceğini belirten Kültür Müdür vekili Eyüp Temur, "Topluluk içerisinde zurna konusunda önemli bir performans sergileyen Özdemir Göçer (zurna ustası) görevlendirildi. Ustamızdan derece bekliyoruz. Türkiye’de kültürün yaşatılmasına katkı sunan ve kültürel devamlılığı sağlamak adına çalışma sergileyen herkesin de yetiştirilmesine katkı sunuyoruz. Bir kültürün devamlılığının sağlanması için yaşayan insan hazinelerinin birikimleri çok önemli bizler bu kültürel varlığın nesilden nesile aktarımını sağlamak için gayret gösteriyoruz"dedi.


Muğla’da 3 Eylül tarihinde başlayacak 4. uluslararası zurnazen yarışması 3 gün sürecek.




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