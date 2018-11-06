Açık ceza infaz kurumu personeline organ bağışı eğitimi verildi

Uzm. Dr. Kağan Tiryakioğlu, Organ Bağışı konusunda kişilerin ön yargıları değiştirebilmek ve bilinçli bir toplum oluşturabilmek amacıyla verilen eğitimde yapmış olduğu konuşmada, “Hayatın içinde insanların ne zaman neye ihtiyacı olacağı bilinmez. Bizim ya da en sevdiklerimizden birinin organ nakline ihtiyacı olursa ne yaparız. Onları yaşatmak için nelerden vazgeçebileceğimizi bir düşünün. Diyaliz hastalarının devlete olan maliyeti çok yüksektir. Böbrek nakli ile bu masraf ortadan kalkar ve böylelikle bütçeye katkı da sağlanır. İnsanların yaşam kalitesi artar. İş gücü kaybını kazanca dönüştürdüğü için insanlar organlarını bağışlayarak devletin bütçesinde de katkıda bulunur” dedi.

Yapılan eğitimin ardından mahkumların soruları sağlık personelleri ve uzman hekimlerce cevaplandırıldı. Eğitim sonunda organ bağışında bulunmak isteyenlerin Doku ve Organ Bağışı talepleri kabul edildi.