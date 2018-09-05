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05 Eylül 2018 10:03

Adakadıbelli: “Bakanlığın kararı olumlu ancak öğrenciler arkeoloji bölümünü tercih etmedi”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Işık Adakadıbelli, Kültür Bakanlığının tarihi alanlarda Türk Arkeologların çalışma kararını doğru bulduklarını fakat bu dönem üniversite tercihlerinde öğrencilerin Arkeoloji bölümü tercihinin düşük olduğunu söyledi.

Adakadıbelli: “Bakanlığın kararı olumlu ancak öğrenciler arkeoloji bölümünü tercih etmedi”

05 Eylül 2018 10:03


Kırşehir’de 2009 yılında başlayan ve dokuz yılda 2 kez ara verilen kazı çalışmaları merkez kale höyükte yeniden başladı. 2 yıllık ara sonrasında başlayan çalışmalar hakkında bilgi veren Işık Adakadıbelli açıklamasında, “Çalışmalar Eylül ayı sonuna kadar devam edecek. Helenistik Dönem ve Demir çağ tabakalarında çalışmalarımız devam ediyor. Demir Çağı açmamız höyüğün biraz daha uç kısmında burada tabakalaşmanın nereye kadar indiğini bulmaya çalışıyoruz” dedi.


Kırşehir tarihinin de yapılan yüzey araştırması sonrası ortaya çıkacağını ifade eden Adıbelli, “Kırşehir kale höyükten yola çıkarak 1950’li yıllarda yapılmış yüzey araştırması bize buranın erken Tunç belki Kalkolitiğe kadar giden bir tarih olduğunu söylüyor. Yaptığımız kazılarımızla bunu daha da netleştireceğiz. 50’li dönemlerde yapılan bir yüzey araştırmasıydı. O dönemlerde höyüğün eteklerinde ağaçlar yoktu. Çok daha korunmuş haldeydi. Bahadır Alkım hocanın bulmuş olduğu verileri teyit etmeye çalışacağız. Hoca, burada ‘güçlü bir Hitit tabakası’ olduğundan bahsediyor. Henüz biz ona inemedik” diye konuştu.


2010-2011 tarihlerinde kazı çalışmalarının durmasının ardından yeniden başlayan çalışmalar ve Kültür Bakanlığının Türk arkeologların tarihi noktalarda çalışması söylemlerini değerlendiren Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Işık Adakadıbelli, Bakanlığın kararını doğru bulduğunu fakat bu dönem Arkeoloji bölümlerinin öğrenciler tarafından fazla tercih edilmediğini belirtti. Adakadıbelli, "Türk Arkeologlar yoğun çalışıyor, Arkeoloji bölümü öğrenci tercihi değil" diyerek, "Kendi memleketimizde Türklerin çalışması iyi bir şey, inşallah Bakanlığımızın takdirinde bizim içinde olumlu olur. Bu sene tercihlerin ise düştüğünü görüyoruz. Arkeoloji nedense daha az tercih edildi. Mezun olduktan sonra iş problemi, istihdam gibi yaşanan sorunlar gibi birçok neden etkili olabilir” ifadelerini kullandı.




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