Panelde konuşan Rektör Karakaya, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Türkiye’nin ortaya koymuş olduğu tavırla artık dünyayı konuşmamız gerek. Yarınlarımızı hazırlayan bu gençlerden faydalanılmalı. Sadece Avrasya’yı değil Balkanları, Avrupa’yı, Amerika’yı konuşabiliyor olmamız gerek Birleşmiş Milletlerde yapmış olduğumuz öncülüğü bir günlük zafer olarak değil bundan sonra sürdürülmesi gereken bir süreç olarak algılamamız gerekmekte” dedi.

Panelde konuşan Türk Dünyası Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Kürşat Zorlu ise Avrasya’nın Dünya Tarihi açısından da jeopolitik öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.

“Avrasya Coğrafyası Dünyanın Yaklaşık Yüzde 75’ini oluşturuyor”

Doç. Dr. Kürşat Zorlu, kamuoyunda yaşanan güncel olaylardan bahsetti. Avrasya Coğrafyasının dünyanın yaklaşık yüzde 75’ini oluşturduğunu anlatan Doç. Dr. Kürşat Zorlu, Avrasya’nın dünya tarihi açısından da jeopolitik öneme sahip olduğunu vurguladı.

AEÜ’de yapılan panelin ardından Rektör Karakaya, katılımcılara teşekkür plaketi takdim etti.