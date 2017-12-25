Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 13:21

AEÜ Rektörü Vatan Karakaya: “BM’deki öncülük sürdürülebilir bir süreç olarak algılanmalı”

Ahi Evran Üniversitesinde düzenlenen ‘Türkiye’nin Avrasya Politikası’ panelinde konuşan Rektör Vatan Karakaya, BM’lerde yapılan öncülüğün bir günlük zafer olarak değil sürdürülebilir bir süreç olarak algılanması gerektiğini söyledi.

AEÜ Rektörü Vatan Karakaya: “BM’deki öncülük sürdürülebilir bir süreç olarak algılanmalı”

25 Aralık 2017 13:21


Panelde konuşan Rektör Karakaya, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Türkiye’nin ortaya koymuş olduğu tavırla artık dünyayı konuşmamız gerek. Yarınlarımızı hazırlayan bu gençlerden faydalanılmalı. Sadece Avrasya’yı değil Balkanları, Avrupa’yı, Amerika’yı konuşabiliyor olmamız gerek Birleşmiş Milletlerde yapmış olduğumuz öncülüğü bir günlük zafer olarak değil bundan sonra sürdürülmesi gereken bir süreç olarak algılamamız gerekmekte” dedi.


Panelde konuşan Türk Dünyası Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Kürşat Zorlu ise Avrasya’nın Dünya Tarihi açısından da jeopolitik öneme sahip olduğuna vurgu yaptı.



“Avrasya Coğrafyası Dünyanın Yaklaşık Yüzde 75’ini oluşturuyor”


Doç. Dr. Kürşat Zorlu, kamuoyunda yaşanan güncel olaylardan bahsetti. Avrasya Coğrafyasının dünyanın yaklaşık yüzde 75’ini oluşturduğunu anlatan Doç. Dr. Kürşat Zorlu, Avrasya’nın dünya tarihi açısından da jeopolitik öneme sahip olduğunu vurguladı.


AEÜ’de yapılan panelin ardından Rektör Karakaya, katılımcılara teşekkür plaketi takdim etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
8
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    8°C
  • Çarşamba
    Sisli
    10°C
  • Perşembe
    Sisli
    10°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç