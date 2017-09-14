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14 Eylül 2017 14:29

AEÜ Rektörü Vatan Karakaya: “Kalite süreci AEÜ için yeni bir umut olacak”

Ahi Evran Üniversitesi ‘iç tetikçiler toplantısında konuşan Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Vatan Karakaya, başlatılan kalite sürecinin AEÜ için umut olacağını söyledi.

AEÜ Rektörü Vatan Karakaya: “Kalite süreci AEÜ için yeni bir umut olacak”

14 Eylül 2017 14:29


Kalite sürecinin üniversite için önemini anlatan Karakaya, “İç tetkikin 12 Eylül 2017 tarihinden itibaren üniversite birimlerinde başlayacak. Bu süreç raporlama süreci olacak. İç tetkik ile birlikte raporların ayrıntılı bir şekilde hazırlanması gerekmekte bundan sonraki sürecin belirlenmesinde raporların önemli olacak”dedi.


Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, ise YÖK Dış Değerlendirme ve ISO 9001: 2015 Uluslararası Kalite Yönetim Sistemleri Standardı Belgelendirme Programı hakkında bilgiler verdi.




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