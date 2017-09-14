Kalite sürecinin üniversite için önemini anlatan Karakaya, “İç tetkikin 12 Eylül 2017 tarihinden itibaren üniversite birimlerinde başlayacak. Bu süreç raporlama süreci olacak. İç tetkik ile birlikte raporların ayrıntılı bir şekilde hazırlanması gerekmekte bundan sonraki sürecin belirlenmesinde raporların önemli olacak”dedi.

Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın konuşmasının ardından Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, ise YÖK Dış Değerlendirme ve ISO 9001: 2015 Uluslararası Kalite Yönetim Sistemleri Standardı Belgelendirme Programı hakkında bilgiler verdi.