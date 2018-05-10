Ahilik ve Bâcıyân-ı Rum Konferansına Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan rektör yardımcıları dekanlar, okul müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Ahiliği konuşmak değil asıl olanın Ahiliği yaşamak olduğunu anlatan AEÜ Rektörü Vatan Karakaya, uzmanların bilgilerinden faydalanıldığını söyledi.

Karakaya, konuşmasında, " Sempozyumda elde edilecek bilgileri belirli kurumlarla anlaşarak bu bilgi envanterinin İngilizce ve Arapça’ya çevrilmesini sağlayarak hem Orta Doğu, hem Afrika hem de Batıda yeni bir insan modeline vesile olacak şekilde bir bilgi birikimi ve bilgi dolaşımını sağlamak üzere bir misyonu üstlendik.

Bunu gerçekleştirme amacımız da insanların duygu, düşünce ve içselleşmiş hallerden kuraklaşıp katılaştığı, sadece maddenin hakim olduğu bu dünyada, talep edilen yeni insan modelini yeniden ihya etmektir"dedi.

Ahilik kültürünü tekrar yaşatmak için hiçbir engel olmadığını anlatan Rektör Karakaya, "Ahilik Kültürü ve Medeniyeti, dersinin tüm bölümlerde zorunlu ders olarak okutulmakta Türkiye’de bunu yapan tek devlet üniversitesi de Ahi Evran Üniversitesi, üniversitemizde gerçekleşen mezuniyet törenlerinde mezun olan öğrencilere Şed Kuşatma törenleri de yapılmakta hangi mesleğe bağlı mezun veriyorsak o mesleğe yönelik Ahilik anlayışını hocalarımızla birlikte gençlerimize aşılamaya çalışıyoruz”diye konutu.

Ahi Evran Üniversitesi olarak yetişmiş insan ve yetişmiş gençlik olduğunu belirttiği konuşmasında Karakaya, temel idealin insani değerlere önem veren, toplumu ahlak ile şekillendirecek gençlik olduğunu belirtti.

Program Bacıyan-ı Rum teşkilatlanması ve Ahiliğin anlatımı ile devam etti.