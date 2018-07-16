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16 Temmuz 2018 14:17

AFAD’tan boğulma vakalarına karşı vatandaşı uyarı

Kırşehir İl AFAD Müdürlüğü yaz mevsimi ile birlikte artan boğulma vakalarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.

AFAD’tan boğulma vakalarına karşı vatandaşı uyarı

16 Temmuz 2018 14:17


İl Müdürü Metin Alpaslan tarafından açıklamada, havaları ısınmasıyla birlikte boğulma vakalarında da artış meydana geldiğini ve ebeveynin çocukları üzerinde dikkatli olması gerektiğini belirtti.


Okulların tatile girmesi ve sıcak havanın etkisi ile insanların serinlemek için kendini sulara bıraktığını bildiren Alpaslan, "Havaların ısınması, aynı zamanda okullarında tatile girmesi nedeniyle, öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın boğulmalara karşı dikkatli olmaları gerekmekte, ilimizde bulunan baraj, ırmak, göl ve göletlerin serinlemek için uygun yerler değil, boğulmalar yaz aylarında karşılaştığımız acil olayların başında gelmektedir. Yaz aylarında serinlemek için göl, gölet, baraj ve ırmaklara öğrenci ve vatandaşlarımızın girmemeleri gerekmemekte, ilimizde bu tip yerlerde suya girmenin çok tehlikeli oluşturmaktadır. En ufak bir hatada insanlar boğulmak suretiyle hatanın bedelini canları ile ödemektedir"dedi




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