Birlikte kurdukları ve eşsiz kitapların yer aldığı kütüphaneyi ahilik vakfına bağışladıklarını açıklayan Karagüllü, "Eşim sağlığında kütüphanede kitapları ve çiçekleri ile mutlu oluyordu. Kütüphaneyi, Ahilik araştırma merkezine bina olarak ben, kitaplar olarak da eşim hibe ediyor. Bir sabah bana eşim; ’İsmetciğim sizden bir şey rica edeceğim. Burada bulanan kitapları bir yerlere nakledersek yıpranır ve bozulurlar. Bu mülkü siz hediye olarak almıştınız. Hibe edelim dedi. Ben ise Mustafa beyi hiç kırmazdım. Lügatımda yok-hayır kelimeleri yoktu’ bu nedenle yeni kurulacak Ahilik Vakfına bu kütüphaneyi mülkiyeti ve kitapları ile birlikte hediye ediyoruz"dedi.

80’li yıllarda kurdukları kütüphane için eşi ile birlikte yıllarca emek harcadığını anlatan Karagüllü, "Bu kütüphane dışında üniversiteye de kitap hediye ettik. Ahilik Araştırma Merkezinin kurulduğu yıl oraya da birçok kitap hediye ettik. Eşim bana gelecek nesillere kütüphanenin ufakta olsa bir faydası olacağını düşündüğünü söylemişti. İstanbul’dan kitapları yerel otobüs firmalarının bagajlarında kitapları taşıdık"diye konuştu.