"Ahi Baba" son yolculuğuna uğurlandı

90 yaşında hayata gözlerini yuman Mustafa Karagüllü için hayatını Ahi Evran Külliyesi bahçesinde Cuma namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende bir konuşma yapan Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahi Baba Mustafa Karagüllü ile çalıştığı dönemleri anlatırken duygu dolu anlar yaşadı.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de, "Mustafa Karagüllü’nün hayatı bizlere bir takım mesajlarda veriyor. Ömrü boyunca milletin ve devletin malına tamah etmedi. Kendi mal varlığını da Ahilik yolunda harcadı. Ahi Evran Külliyesini yapmak üzere istişare ettiğimizde ’Kırşehir’e ve Türkiye’ye yapacağın en büyük hizmet olur’ demisti" diye konuştu.

Ahi Külliyesi alanına getirilen cenazenin üzerine Ahi Sancağı asılırken, Ahilik teşkilatlanmasını temsilen yiğitbaşı ve ihtiyar heyeti temsilcisi namaz başlayana kadar cenaze başında bekledi. Karagüllü’nün cenazesi kılınan Cuma namazının ardından Kümbetaltı Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Vali Vekili Adnan Kayık, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.