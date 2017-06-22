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22 Haziran 2017 13:33

Ahi Esnafı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına duyarsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnaflara yönelik, ‘İşinizi geliştirin, ahilik geleneğine uymayanları aranızdan ayıklayın’ sözlerine Ahi esnafı duyarsız kalmadı.

Ahi Esnafı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına duyarsız kalmadı

22 Haziran 2017 13:33


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine konuşan ahi esnafı, ahilik kültürünün bilinmesi ve ahi olmayan esnafın ayıklanması için öncü olunması gerektiğini savundu. Esnaflar, “Cumhurbaşkanının konuşmalarını dinledik. Esnafın da ahilik kültürünü bilmesi gerekir. Cumhurbaşkanı güzel söyledi ama önlem için açıklamada bulunmadı. Ahi esnafı küçük esnaflardan oluşmakta, küçük esnafın kurtulması için de AVM’lerin şehirlerin dışına alınması gerekir. Ahi esnafı ise zor durumda. Cumhurbaşkanını yürekten takdir ederiz. Esnaflık hayatımız çıraklıktan ustalığa kadar geldi. Zanaatımızla bir yerlere gelmek istedik. Ahi esnafı demek için çözüm verilmeli, herkesin beyni bir değil. Ekmek parası için çalışan insanları esnafın temizlemesi zor. Esnaf Odaları Birliğinin şartları uygun olmayanlara dükkan açma iznini vermemesi gerekir” diye konuştu.


Esnaflarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2.5 milyon esnafa ‘Ahilik düzenine sahip çıkın. Ekonominin temeli sizlersiniz. Sorunlarınızın çözümünde yanınızdayım işinizi geliştirin’ demişti.




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