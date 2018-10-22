Ahi Evran Külliyesi 2. etap çalışmaları hızla yükseliyor

etap çalışmaları hızla yükseliyor.

2. Etap çalışmaları içerisinde yer alan müze, zanaatkarlar çarşısı ile Ahiliği tanıtır hale getirmek için mücadele verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Kırşehir'i sadece ülkemizde değil tüm dünyada ileriye taşıyacak en önemli değer şüphesiz ki Ahiliktir. Ahilik, kadim ve devletimizin en önemli taşlarından bir tanesidir. Hem önemli bir esnaf teşkilatlanması olması hem de bu toprakları bize kalıcı vatan kılması açısından önemlidir. Sivil toplum ve zanaatkarlık her açıdan işlev görmüştür. Şehrimizde de meftun olan çok önemli bir değerimiz Ahi Evran'ın bu felsefesini gelecek nesillere aktarabilmek, anlatabilmek bu değerlerle tekrar toplumu bir araya getirebilmek için bu Külliye'nin inşası son derece önemli" dedi.

Dönemin Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Hayati Yazıcı'nın külliye projesini ilk gördüğünde ki heyecanın Belediye Başkanı olarak kendisini de mutlu ettiğini anlatan Yaşar Bahçeci, "Dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati Yazıcı'ya bu projeyi ilk götürdüğümüz de onun heyecanı bizi de çok mutlu etmişti. O gün bu projenin başlangıcına Sivil Toplum Örgütlerimizle birlikte karar verilmişti. İnşallah bu külliyenin bitmesiyle birlikte Ahilik çok önemli bir evreye geçmiş olacak. Tabi bunun yanında Ahi Evran Vakfı kanununun çıkması ile birlikte sorumluluk tamamen Vakfa geçecek buda önemli bir adım olacaktır. İşte burada bu kanunun çıkmasında desteklerini esirgemeyen Gümrük Bakanımıza teşekkür ediyorum. Ahilik felsefesini çok daha ilerilere taşıyacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın külliye için önemli katkıları olduğunu belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maddi destekleriyle bize her zaman katkı sağlamış olan TOBB, TESKOM ve TESK'e de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar kırk sekiz milyon beş yüz bin lira katkıları oldu. Bu zamana kadar Bakanlarımız mevzu Ahilikse, Ahi Evran Külliyesi ise taşın altına elimizi koyarız dediler. Projemizin başlangıcından bugüne kadar Ahiliğe çok kıymet vererek, projemize destekleyen, hemen hemen her konuşmasında Ahilikten bahseden Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bana göre günümüzün gerçek, büyük, yaşayan Ahisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun da bu katkılarını hiçbir zaman unutmayacağız. İnşallah hedefimiz bu müzeyi, zanaatkarlar çarşısını tamamlayarak Ahiliği en güzel şekilde tanınır hale getirmek. Ahi Evran Külliyesi ile bir tohum ekildi. İnanıyorum ki, sabırla çalışırsak külliye bittiğinde ve Ahilik Kanunu da çıktığında, Ahilik Türkiye'mizin en önemli teşkilatlarından biri olarak geçmişte olduğu gibi yine çok önemli bir işlev kazanacaktır. O tohum ekilmesinde büyük emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Kırşehirliler adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.