Başarılı bir performans sergileyen Kırşehir AEÜ öğrencileri, serbest stilde yapılan güreş müsabakasında 6 Altın, 1 Gümüş ve 3 Bronz madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Greko-Romen Stilde ise 2 Altın, 1 Gümüş ve 3 Bronz Madalya kazanarak Türkiye 2. si oldu.

Serbest Stilde 57 kg. Hakan Demirci, Türkiye Şampiyonu, 61 kg. Bekir Can Türlek, Türkiye 2.’si 65 kg. Utku Doğan,Türkiye Şampiyonu, 70 kg. Ali Akıl Türkiye 3.’sü 74 kg. Mehmet Karaca Türkiye 3.’sü, 79 kg. Doğancan Ergün Türkiye 3.’sü, 86 kg. Gürkan Nurol Türkiye Şampiyonu, 92 kg. Hüseyin Genç Türkiye Şampiyonu, 97 kg. Cengizhan Şimşek Türkiye Şampiyonu, 125 kg. Aybars Karabulut Türkiye Şampiyonu oldu.

Greko – Romen Stilde ise 55 kg. Murat Çankaya Türkiye Şampiyonu, 60 kg. Samet Sobacı Türkiye 3.’sü, 67 kg. Harun Başarı Türkiye Şampiyonu, 82 kg. Hüseyin Türün Türkiye 2.’si, 97 kg. Hasan Çevik Türkiye 3.’sü, 130 kg.’da ise Ali Yüce Türkiye 3.’sü olarak AEÜ’ne madalya getirdi.