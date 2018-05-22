Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 16:40

Ahi Evran Üniversitesi sporcuları Üniversiteler Güreş Şampiyonasına katıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri 8 – 13 Mayıs tarihinde Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Güreş Şampiyonasına katıldı.

Ahi Evran Üniversitesi sporcuları Üniversiteler Güreş Şampiyonasına katıldı

22 Mayıs 2018 16:40


Başarılı bir performans sergileyen Kırşehir AEÜ öğrencileri, serbest stilde yapılan güreş müsabakasında 6 Altın, 1 Gümüş ve 3 Bronz madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Greko-Romen Stilde ise 2 Altın, 1 Gümüş ve 3 Bronz Madalya kazanarak Türkiye 2. si oldu.


Serbest Stilde 57 kg. Hakan Demirci, Türkiye Şampiyonu, 61 kg. Bekir Can Türlek, Türkiye 2.’si 65 kg. Utku Doğan,Türkiye Şampiyonu, 70 kg. Ali Akıl Türkiye 3.’sü 74 kg. Mehmet Karaca Türkiye 3.’sü, 79 kg. Doğancan Ergün Türkiye 3.’sü, 86 kg. Gürkan Nurol Türkiye Şampiyonu, 92 kg. Hüseyin Genç Türkiye Şampiyonu, 97 kg. Cengizhan Şimşek Türkiye Şampiyonu, 125 kg. Aybars Karabulut Türkiye Şampiyonu oldu.


Greko – Romen Stilde ise 55 kg. Murat Çankaya Türkiye Şampiyonu, 60 kg. Samet Sobacı Türkiye 3.’sü, 67 kg. Harun Başarı Türkiye Şampiyonu, 82 kg. Hüseyin Türün Türkiye 2.’si, 97 kg. Hasan Çevik Türkiye 3.’sü, 130 kg.’da ise Ali Yüce Türkiye 3.’sü olarak AEÜ’ne madalya getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç