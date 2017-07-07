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07 Temmuz 2017 09:11

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil:

AEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof.

Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil:

07 Temmuz 2017 09:11

Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, AEÜ’i Tıp Fakültesinin 2007 yılında kurulduğunu ama ilerleme kaydedememiş olduğunu söyledi.


2007 yılında Tıp Fakültesinin kurulduğunu fakat ilerleme kaydedemediğini ifade eden Karahocagil, 2011 yılında Sağlık Bakanlığı ile protokol yapıldığını ve Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kullanılmaya başlanıldığını ifade etti.


Tıp Fakültesi öğrencilerinin Fen Edebiyat Fakültesi dersliklerinde ve laboratuvarlarında eğitimlerine devam ettiğini belirten Dekan Karahocagil, “Sağlık Bakanlığı ile birlikte kullandığımız Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde öğrencilerimiz eğitim görüyorlar. Bir Tıp Fakültesinde olması gereken tüm laboratuvarlarımızı açmış bulunmaktayız.


Altyapımız hazır olduğu için geçtiğimiz yıl Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) bize 62 öğrenci alabilmemiz için onay vermiş oldu. Fiziki imkanlarımızı daha ileriye taşımak için temel bilimler binası yani morfoloji binamız için çalışmalarımız başladı" dedi.


Sağlık hizmetlerinin güzel sunulduğu zaman eğitimin de artacağını anlatan Karahocagil konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Güzel bir eğitim hizmeti getirmek ve klinik kadrosu oluşturmak istiyoruz. Çünkü sağlık hizmetini iyi sunduğumuz zaman bu eğitime de yansıyacak. Tercih edilen bir Tıp Fakültesi, sağlık hizmetlerini iyi sunan bir fakülte olmak istiyoruz.


Şu an 61 öğrencimiz var, önümüzdeki tercih döneminde de 62 öğrenci alarak yeni dönemde yaklaşık 123 öğrencimiz ile eğitime başlayacağız. Öğretim üyesi sayımız geçen sene 60 civarındaydı ve her öğrenciye bir akademisyen düşecek şekildeydi. Akademik kadromuz temel bilimler ağırlıktaydı. Biz geldikten sonra önemli sayıda öğretim üyesi aldık fakültemize. Şu an 80 civarında öğretim üyesi tıp alanında hizmet verecek. 80 tane öğretim üyesinin yanına destekler yaparak sayıyı 100 öğretim üyesine çıkarmayı planlıyoruz.”




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