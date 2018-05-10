Stant alanında konuşan Ahi Evran Üniversitesi Genel Sekreteri Mehmet Zeki Küçük, AEÜ’sinin jeotermal, tarım ile birlikte öğrenci halk buluşmasını önemsediklerini söyledi.

Küçük İHA’ya yaptığı açıklamasında, “Üniversitelerin dört duvar arasında kendi faaliyetlerini yapan şehir ve sosyal hayatla kopuk oluşum içerisinde olmasını istemiyoruz. Üniversite içerisinde cereyan eden ve akademik çalışmalar ve sosyal hayatın iyileştirilmesi faaliyetlerini halkımızla paylaşalım istiyoruz”dedi.

“Üniversite şehir buluşmasının 2.’si gerçekleştiriliyor”

Ahi Evran Üniversitesinin öğrenci şehir buluşmasının 2.’sini gerçekleştirildiğini anlatan Küçük, “Kırşehir halkının üniversite projelerine gösterdiği teveccüh bizleri mutlu etti. Kırşehirlilere akademik çalışmaları ve yeni çalışmalarımızı da sunuyoruz. Öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve şehre verdiğimiz katma değeri ortaya çıkarma çalışmalarını anlatıyoruz. Pilot üniversite çerçevesinde yapmış olduğumuz çalışmalar belirli noktaya geldi. Bu çalışmaların halkın hayatına nasıl değeceği noktasını da birinci ağızdan insanımıza anlatıyoruz”diye konuştu.

“Tarım şehri Kırşehir için hazırlanan projeler anlatılıyor”

AEÜ’sinin tarım şehri Kırşehir için hazırladığı projeleri de halka anlattıklarını ifade eden Küçük konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tarımla birlikte termal suyumuzu özellikle yeni yapılmakta olan Fizik Tedavi Rehabilitasyon hastanemizde tamamlayıcı tıp hastanemizle nasıl kullanacağımızı düşünüyoruz. Termal suyun seracılıkta nasıl kullanımı noktasında halka da bilgilendirmeler yapıyoruz. Yapılmış projelerin çiftçiye nasıl katma değer sunacağını anlatmaktayız. Özellikle yurt dışından gelen öğrencilerin eğitimlerini başarı ile tamamlaması da bizler için olduğu kadar halk için de önemli, AEÜ’si çok uluslu bir üniversite olma yolunda. Üniversite şehir arasındaki köprüyü yıkılmamak üzere tesis etme gayreti içerisindeyiz”

Cacabey Meydanında açılan stantlarda İnşaat Bölümü öğrencileri projeleri ile ilgi görürken Tarımsal Uygulama Araştırma Merkezine de yoğun talep görüyor.