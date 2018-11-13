'Ahi Konakları' Gençlik Merkezine tahsis edildi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı olan Gençlik Merkezleri; gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlayan, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmaları yürütüyor. Kaman ve Mucur İlçelerinde yer alan İl Özel İdaresince yaptırılan Ahi Konaklarının Gençlik Merkezlerine dönüştürülerek ilçelerde yaşayan gençlerin hizmetine sunulması için Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresine başvurarak konakların Gençlik Merkezlerine tahsisi için talepte bulunmuştu.