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Ahi pilavına yoğun ilgi

Kırşehir’de her ayın ilk Cuma günü Cuma namazı sonrası verilen Ahi Pilavı etkinliği gerçekleştirildi.

Kırşehir'de her ayın ilk Cuma günü Cuma namazı sonrası verilen Ahi Pilavı etkinliği gerçekleştirildi.


Cacabey Meydanında verilen ve yaklaşık Kırşehir'de 5 bin kişinin faydalandığı etkinlikte Cuma namazından çıkanlara Ahi kültürüne uygun pilav ikramı yapıldı.


Pilav etkinliği Kırşehir'de Belediye ve Esnaf Odaları birliği organizesi ile her ayın ilk Cuma günü ortaklaşa yapılıyor. Ahiliğin merkezi olan Kırşehir'de pilav etkinliği ile birlik ve beraberlik içerisinde Ahilik kültürünün yeniden yaşamasını hedefleniyor.

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