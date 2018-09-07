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07 Eylül 2018 17:29

Ahiler Kalkınma Ajansı aylık olağan yönetim kurulu toplantısı Kırşehir’de yapıldı

Ahiler Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Ahiler Kalkınma Ajansı aylık olağan yönetim kurulu toplantısı Kırşehir’de yapıldı

07 Eylül 2018 17:29


Kırşehir’de gerçekleştirilen toplantıya, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve ilgili kurum amirleri katıldı.


Vali İbrahim Akın Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bir önceki yönetim kurulu toplantısında alınan kararlarla ilgili çalışmalar değerlendirildi. Ahiler Kalkınma Ajansı yönetim kurulu toplantısı, gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi ile sona erdi.




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