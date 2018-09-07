Kırşehir’de gerçekleştirilen toplantıya, Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Kırıkkale Valisi İlker Haktankaçmaz, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Vali İbrahim Akın Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda bir önceki yönetim kurulu toplantısında alınan kararlarla ilgili çalışmalar değerlendirildi. Ahiler Kalkınma Ajansı yönetim kurulu toplantısı, gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesi ile sona erdi.