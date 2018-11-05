Ahilerin ticaret merkezi, yeni proje ile canlılık kazandı

Ahi Evran-I Veli döneminde İç Anadolu Bölgesinin ticaret merkezi olarak kullanılan ‘tarihi uzun çarşı' yapılan yeni proje ile ticaret merkezi olmaya aday hale geldi.

Akademisyen Kazım Ceylan, Kırşehir'in 13 yüzyıldan itibaren Anadolu'nun kültür, sanat ve ticaret merkezi olduğunu söyledi.

Ceylan, “Kırşehir, 13 ve 14 yüzyıldan itibaren bütünüye Anadolu'nun kültür,sanat, ticaret merkezidir. Ticaret merkezi yanısıra Türklüğünde merkezidir. Bu sebeple Ahi Evran-ı Veli, Kırşehir'e gelmiş ve Kırşehir'de 32 mesleği bu şehirde ihya etmiştir.

Tarihi verilere bakıldığı zaman kalenin (kalehöyük) eteğinde bedesten uzun çarşıdan itibaren de ticaret hayatının olduğu biliniyor. O dönemlerde bedestenler, kıymetli eşya alışverişlerinin yapıldığı kuyumculuğun yapıldığı kumaş ticaretinin yapıldığı kapalı olan mekanlardı.

Bu bölgede Ahi görevlileri ticareti güven içerisinde almışlardı. Uzun çarşıda her türlü meslek erbabı, o dönemlerden itibaren teşkilatlanmış ve ticareti canlı hale getirmişler” dedi.

“Avrupa'da sanayi üretimi yerli üretime üstün gelince çarşı önemini kaybetti”

Kırşehir'in yol güzergahında olması nedeniyle büyük gelişmeler gösterdiğini anlatan Ceylan, “O dönemlerde Kırşehir'in ticaret merkezi olduğunu söylememiz mümkündür. 15 ve 16 yüzyıl kayıtlarından Kırşehir'de kale eteğinde ticaret merkezinin olduğu bu dönemde iş yerlerinin olduğu bilinmektedir. 20 yüzyıldan itibaren Ahiliğin zayıflaması ile birlikte Avrupa'da ki sanayi üretiminin yerli üretime üstün gelmesi neticesinde çarşı büyük ölçüde fonksiyonunu kaybetmiş ancak son dönemde yapılan restorasyon çalışmasıyla birlikte temenni ve dua ederiz ki eski canlılığına kavuşmuş olsun” diye konuştu.

Bölgede yaşayan esnaflar ise çarşının ticaret merkezi olma özelliğini yeni yapılan proje ile yeniden kazanacağına inandıklarını ifade etti.

Tarihi uzun çarşıda ise Kırşehir Belediyesi, kalehöyük alanının etrafını saran uzun çarşı sokağı ve yeni birinci çarşı sokağı boyunca karşılıklı 415 metre uzunluğundaki alanda, sokak ve cephe düzenleme projesi ile tarihi görüntüsüne yeniden kavuşturdu.