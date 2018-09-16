Ahiliğin merkezinde kutlamalara görkemli açılış

Ahilik Haftası kutlamalarında Türkiye'de kardeşliğin ve paylaşmanın manevi adının merkezi olacak.

Kurulan ‘Ahi Teşkilatlanması' ile sosyal hayatı düzenleyen Ahiler yapılanması olarak da bilinen Ahi Evran (Evren)'in da anılması ve öğretilerin nesillerden nesillere aktarılması amacıyla kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri açılışı yapıldı.

Ahilik, kelime olarak Arapça ‘kardeşim' anlamına gelen ‘Ahî' kelimesinden geldiği bunun yanında, Ahî kelimesinin Türkçe kökenli ‘Akı' kelimesinden geldiğini savunanlar da vardır. Akı kelimesi ‘eli açık, cömert, yiğit' gibi anlamlarda da kullanılıyor.

Türkiye'de Kırşehir merkezli ülke genelinde kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri Kırşehir'de fener alaylı yürüyüş, davul zurna gösterisi ve havai fişek atılması ile başladı.

Esnaf Odaları Birlik Başkanları haftanın açılış yürüyüşünün Cacabey Meydanında tamamlanmasının ardından davul-zurna eşliğinde meydanda oynadı.

Etkinlikler, ahi pilavı ikramı açılış programı ve yerel etkinliklerle devam edecek.