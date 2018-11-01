Ahilik Araştırma Merkezi eski Müdürü Ceylan, Abdülhakim Arvasi eğitim merkezinde Ahiliği anlattı

Van Müftülüğünün ve Yüzüncü Yıl Üniversitesinin davetlisi olarak Van'a giden ve Ahiliğin gelişim süreçlerini , Abdülhakim Arvasi eğitim merkezinde anlatan Ceylan, “Ahilik, Türklerin Anadolu'yu feth etmesinin ardından teşkilatlanan dini, sosyal kültürel ve gerektiğinde siyasi boyutları olan akıl, ahlak, ilim ve çalışma esaslı sistemdir”dedi.

Geçtiğimiz Pazartesi ve Salı günü TSO konferans salonunda gerçekleşen konferanslara; Van Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Müftü Nimetullah Arvas, ilçe müftüleri ve çok sayımda iş adamı katılım gösterdi.

Hocası Seyyid Ahmet Arvasi'nin fikir ve düşünce dünyasındaki etki vurgularını anlatarak başlayan Ceylan, "Ahiler, teşkilatlandıkları her bölgede Türklerin ve bölgede yaşayan Müslümanların birliğinin mayasını çalan kişiler olmuştur.

Milli kültür ve ekonomiyi güçlendiren Ahiler, hak ve adaletin tesisi için çalışma göstermiştir. Kurmuş oldukları sosyal güvenlik sistemi ile ‘kimsesizlerin sesi' olmuşlardır. Osmanlı Devleti merkezli idarenin güçlenmesinden sonra dini ve iktisadi bir yapıya dönüşen Ahiler, Türkistan'dan Balkanlara Kudüs'ten Kazan'a kadar bütün Müslümanları teşkilatlanmışlardır”dedi.

Ahilik Teşkilatının yeni kurulan şehirlerinde ruhunu oluşturduğunu anlatan Ceylan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ahilik teşkilatı yeni kurulan bütün Tük-İslam şehirlerinin ruhunu oluşturmuştur. Milli karakterimizin misafirperverliğimizin yardımlaşma anlayışımızın ticari ahlakımızın da oluşmasında büyük rol oynamışlardır. Medeniyetimizin özünde Ahilerin değerleri vardır”