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03 Mayıs 2018 13:36

Ahilik Araştırma Merkezi Müdürü Ceylan, "Gazeteci, bilim insanı ve esnaf Ahiliği bilmeli ki bu ışık dünyaya yayılsın"

Ahilik Araştırma Merkezi Müdürü Kazım Ceylan, Ahiliğin dünyaya ışık olarak yayılabilmesi için gazetecilerin, bilim insanlarının ve esnafların Ahiliği bilmesi ve anlatması gerektiğini söyledi.

Ahilik Araştırma Merkezi Müdürü Ceylan,

03 Mayıs 2018 13:36


Ahilik Araştırma Merkezi görevinde iken emekliye ayrılan Ceylan, düzenlediği basın toplantısında Ahiliğin Kırşehir için olmazsa olmaz olduğunu belirtti.


Her meslek gurubunun Ahiliği bilmesi gerektiğini anlatan Ceylan, “Biz, Ahiliği sadece meslek teşkilatlanması değil bir medeniyet hareketi hayat felsefesi olarak anlattık.


Kırşehir için Ahilik olmazsa olmazımız. Kırşehir’de bütün insanlar, Ahiliği çok iyi bilmelidirler. Öğretmenler, doktorlar,avukatlar, mühendisler, esnaflar özellikle Ahiliği yaşayarak gösterebilmeli. Bilim adamları, din adamları, gazeteciler, Ahiliği çok iyi bilmeliler ki, buradan yayılan ışık dünyaya etki edebilsin. Ahilik Türk Milletinin insanlığa sunduğu bir sistemdir. Bu sistem öncelikle Kırşehir’de yaşatılmalıdır”dedi.



“Yedi yıl görev yaptığı Ahilik Araştırma Merkezinden emekliye ayrıldı”


Yedi yıl boyunca Kırşehir’de Ahilik Araştırma Merkezinde müdür olarak görev yapan Ceylan, emekliye ayrıldığını da düzenlediği basın toplantısında bildirdi.


Ceylan, “Kırşehir’de 2011 yılından itibaren yedi yıl süreyle büyük bir özveri vatanseverlik duygusu vazife ahlakı, ibadet şuuru Ahilik ve Kırşehir sevdası ile yürüdüğüm görevimden gönül huzuru ile ayrılıyorum.


Bundan sonraki süreçte de dünyanın farklı noktalarında Ahiliği anlatmaya devam edeceğim. Ahilik; dünyevi ve uhrevi bir sistemdir. Anadolu’yu vatanlaştıran kuruluştur. Türk-İslam şehirlerinin ruhu olmuştur”ifadelerini kullandı.




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