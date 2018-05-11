Ahilik haftası çalışmaları başladı

Ahi Evran Üniversitesinde yapılan Ahilik Çalıştayı sonrasında çıkan sonuç bildirgesi ışığında taslak program oluşturuluyor.

Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı tarafından yapılan açıklamada, Belediye Başkanlığı başta olmak üzere siyasi, idari ve sivil kesimlerle birebir istişareler sonucun da programın netleşeceğini belirtti.

İl Müdürü Dalgalı yaptığı açıklamada, “Program taslağı 30 Mayıs 2018 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığında toplanacak merkez yürütme kurulunda netlik kazanacak. Her yıl Kırşehir merkez olmak üzere Türkiye genelinde kutlanmakta olan Ahilik haftası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında planlanıyor iken geçtiğimiz yıldan başlamak üzere bu iş yerele devredildi. İlk defa 30. Ahilik haftasını biz yerelde planlayarak uygulamaya koyduk. Bir takım eksiklik ve hatalar olmasıyla birlikte önceki Ahilik haftası etkinliklerine göre katılımın daha yüksek olduğu daha coşkulu bir hafta geçirdik. Burada en büyük eksiğimiz Ahilik haftasını esnafımızla bütünleştirememiz olmamız. Bu bütünleşmeyi sağlayabilmek için yoğun bir arayış içerisindeyiz. Bu hususta tüm teklif ve düşüncelere açığız. Bizim bilmediğimizi bilen düşünemediğimizi düşünen insanlarımızın bize bu bağlamda katkı sunmalarını bekliyoruz” dedi.

Bu yıl Ahilik haftası etkinliklerinin ise 31.’si Kırşehir merkezli olmak üzere Türkiye genelinde kutlanacak.