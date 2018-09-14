Ahilik Haftası kutlamaları başlıyor

Ahilik Haftası kutlamaları için hazırlıklar tamamlandı.

17-23 Eylül tarihinde Kırşehir'in ev sahipliği yapacağı kutlamalar hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'in Ahiliğin başkenti olarak kutlamalara ev sahipliği yapacağını söyledi.

Belediye Başkanı Bahçeci, açıklamasında, "31. Ahilik haftamız inşallah en güzel şekilde tüm Türkiye'de kutlanacak Kırşehir'de Ahiliğin başkenti olarak etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Ahiliği yaşatmak, anmak ve mührünü Kırşehir'e vurmak için kutlamalara bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. 17-23 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan Ahiliği yeniden yaymak ve yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için yapılacak kutlamalar, 17 Eylül 2017 Pazartesi günü saat 19:00'da Askerlik Şubesi önünden başlayıp, Cacabey Meydanında son bulacak.

18 Eylül Pazartesi günü yine Askerlik Şubesi önünden başlayacak kortej yürüyüşü ile başlayacak haftanın açılışı, saat 11:30'da Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak etkinliklerle devam edecek"dedi.

Kırşehir'de büyük düşünür Ahi Evran'ı anlamak ve onun öğretilerinin yaşama yansıma şeklinin görüldüğünü de bildiren Belediye Başkanı Bahçeci, "Kırşehir'de büyük bir âlimi, büyük bir düşünürü, büyük bir zenginliği anlamak için bir araya geldiğimiz Ahilik Haftası'nda ilimizde birçok ilden ve ülkeden gelen misafirleri ağırlayacağız. Yedi gün boyunca misafirlerimize Ahiliği anlatmaya çalışarak bu eşsiz felsefenin ruhunu birlikte özümsemek için bir araya geleceğiz. Eli açık, cömert, yiğit gibi anlamlara gelen Ahilik, Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluştururken; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu anlamda Ahililik; işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve namuslu yönetimin simgesidir.

Biz de bu güzel değeri anmak, anımsamak ve yaşatmak için etkinlikler kapsamında bu yıl üçüncü defa yazar ve yayınevlerinin katılımı ile ‘Kırşehir Kitap Günleri' düzenliyoruz. Devlet törenimiz bu yıl 22 Eylül Cumartesi günü olacak. Ayrıca, Ahilik kültürünün anlatılacağı paneller, söyleşiler, halk oyunları gösterileri, konserler, Ahi pilavı ve helvası ikramları ve tiyatro etkinlikleri düzenleyeceğiz.

Ahiliği yaşatmak, anmak ve mührünü Kırşehir'e vurmak için düzenlediğimiz kutlamalara bütün vatandaşlarımızı bekliyor, Ahilik Haftasının bu yılda büyük bir coşkuyla geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.