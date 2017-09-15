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15 Eylül 2017 17:10

Ahilik Haftası toplantısı yapıldı

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Ahilik Haftası toplantısı yapıldı

15 Eylül 2017 17:10

Ahilik Haftası Toplantısı, Vali Necati Şentürk başkanlığında yapıldı.


Valilik toplantı salonunda Vali Necati Şentürk başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci ve ilgili kurum müdürleri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Necati Şentürk, Ahilik Haftası’nın Kırşehir’e yakışır bir şekilde kutlanması için gayret gösterdiklerini söyledi.


Bu sene 18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanacak Ahilik Haftası etkinliklerine bu toplantıda son şeklini verileceğini belirten Vali Necati Şentürk, “Ahilik, bütün insanlığı kapsayan en büyük medeniyet projesidir. Bizler de Ahi Evran-ı Veli’nin başlattığı Ahiliği yaşatmak ve tüm dünyaya tanıtmak amacıyla hazırladığımız etkinlikleri Ahi kenti Kırşehir’e yakışır bir şekilde gerçekleştirme amacındayız. Programın en iyi şekilde yürütülmesi için hep birlikte çalışıyoruz. Bu seneki Ahilik Haftası kutlamalarına bütün esnafımızın ve vatandaşlarımızın yoğun katılımını bekliyorum” dedi.


Toplantı, Ahilik Haftası etkinliklerinin görüşülmesi ile sona erdi.




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