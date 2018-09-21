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Ahilik Haftasında Bacıyan-I Rum etkinliği

Kırşehir’de kutlanan 31.

Kırşehir'de kutlanan 31. Ahilik Haftası etkinliklerinde Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, Bacıyan-I Rum etkinliği kapsamında seminer verdi.


Kadın birliği anlamını da taşıyan Bacıyan-I Rum, Anadolu'da 'Bacı' kelimesi, abla, kız-kardeş anlamında da kullanılıyor.


İlme, sanata ve ahlaka son derece önem verilen Ahilikte, kadının da sosyal ve ekonomik hayatta önemli bir yeri olduğu kadınların teşkilatlanıp gelişmesi için Ahi Evran'ın eşi Fatma Bacı, dünyanın ilk kadın teşkilatı olan 'Bacıyan-ı Rum' teşkilatını kurmuştu.


Seminer ve imza Günü etkinliğinin ardından açıklama yapan Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kadın birliği etkinliğine gösterilen ilginin de kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

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