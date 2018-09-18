Ahilik Haftasında kitap fuarı açıldı

Ahilik Haftası kapsamında Cacabey Meydanında kitap fuarı açılışı yapıldı.

Cacabey Meydanında gerçekleştirilen kitap fuarı açılış törenine Vali İbrahim Akın'ın yanı sıra AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Vali Yardımcıları, daire müdürleri, yazarlar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Akın, Kırşehir'in yetiştirdiği önemli ilim ve tasavvuf erleriyle ve ortaya çıkardıkları eserlerle Türk milletinin geçmişine ve geleceğine tarih ve kültür anlamında son derece önemli katkılar verdiğini söyledi.

İnsanlarımızı, gençlerimizi ve öğrencilerimizi kitapla buluşturacak olan kitap fuarının, Ahilik Haftasının en önemli etkinliklerinden biri olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, “Kırşehir'in yetiştirdiği, bağrında barındırdığı önemli şahsiyetlerden biri de Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli'dir. Ahilik teşkilatının ahlak, dürüstlük, birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma gibi önemli değerleri barındıran ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması ve yaşantımıza uygulanması adına düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları yapıyoruz. Bu etkinlikler içerisinde birçok faaliyet söz konusuyken, bunların en önemlisi bugün açılışını gerçekleştireceğimiz kitap fuarıdır. Hepimizin bildiği gibi, okuma noktasında beklenen seviyede değiliz. Çocuklarımızın kültürel açıdan gelişmeleri için okuma alışkanlığımızı artırmalıyız. Bizler de milletimizin okuma alışkanlığını kazanmalarına katkıda bulunmak için kitap fuarı düzenliyoruz. Kitap Fuarının açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca, fuar için ilimize gelen yazarlarımızı, şairlerimizi kültür ve tarih insanlarını barındırmış bir şehir olan Kırşehir'de ağırlamaktan da memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Kitap Fuarının hayırlı olmasını temenni ediyor, bütün Kırşehirlileri kitap okumaya davet ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise konuşmasında, “Ülkemizin doğru bir şekilde kalkınıp gelişmesi için en temel felsefelerden biri de Ahiliktir. Şehrimizin en önemli değerlerinden olan Ahilik geleneklerini yaşatmak için Ahilik Haftasını hep birlikte kutlamanın sevinci içerisindeyiz. Ahilik Haftasının en güzel etkinliklerinden biri de Kitap Fuarıdır. Ahi Evran-ı Veli, Aşık Paşa, Cacabey gibi önemli isimlerin yaşadığı Kırşehir, tarihi zenginliği, derinliği olan bir şehir. Eğitimdeki başarımızın da bu tarihi birikime borçlu olduğumuzu düşünüyorum. O açıdan Ahilik Haftasında kitapla ilgili yapacağımız etkinlikler oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.

Yazar Rasim Özdenören'nin yaptığı konuşma ile devam eden kitap fuarı açılış programı, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sona erdi.