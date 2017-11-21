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21 Kasım 2017 15:38

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara: “2011 yılı bazlı topluma entegre çalışmaları yapılıyor”

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara, İl Genel Meclisi toplantısında bilgilendirme yaptı.

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara: “2011 yılı bazlı topluma entegre çalışmaları yapılıyor”

21 Kasım 2017 15:38


İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları devam ederken, toplantının 60. birleşiminde Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ramazan Baykara kurum içi çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.


Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ramazan Baykara, 2011 yılından bu yana topluma entegre ve büyüme adıyla da çalışma içerisinde olduklarını belirtti.


7 gün 24 saat aralıksız çalıştıklarını ifade eden Baykara, “Bizde uyku yoktur. Kuruluş Müdürlerimizin sürekli telefonları açıktır.


Milli Eğitim, Sağlık, Adli gibi yakın paydaşlarımızla önemli gün ve haftalar, toplumda bütün faaliyetlerin içerisinde yer alıyoruz.


Ayrıca projede devletin vermediği ödeneklerle sağladığımız bazı çalışmalar da var. Gündüz aileleri rahatlatmak amacıyla açmış olduğumuz ‘Gündüz Engelsiz Yaşam Merkezi’ ve aile danışman merkezimiz var”dedi


İl Genel Meclis Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, meclis üyeleri bilgilendirdiği için Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ramazan Baykara’ya teşekkürlerini iletti. Sunumun ardından çekilen hatıra fotoğrafının ardından toplantı sona erdi.




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