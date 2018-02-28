Ailesi izin vermedi Balkan şampiyonu oldu

2014 yılında düzenlenen 10 Kasım koşusunda Beden Eğitimi Öğretmeni ve antrenörü Ziya Kaya tarafından keşfedilen Işık, girdiği ilk resmi müsabaka olan küçük kızlar yarışmasında il birincisi oldu. Daha sonra Atatürk Koşusu’na ailesinin izin vermediği için katılamayan başarılı sporcu, öğretmenlerinin ailesini ikna etmesiyle

2014 yılında Atletizm Federasyonunun il seçmesinde yine birinci oldu. Urkuş Işık, ardından Balkan Şampiyonası’na katıldı ve memleketine hedefine ulaşmış olarak döndü. Bundan sonraki hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu dile getiren Urkuş Işık, "Öğretmenlerimin destekleriyle bugünlere geldim. Çok mutlu oldum. Balkan şampiyonluğu spora başladıktan sonra hedefimdi zaten, önümde Liseler Arası Dünya Şampiyonası var. Burada derece yapıp dünya şampiyonasına gitmek istiyorum" diye konuştu.