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28 Şubat 2018 13:14

Ailesi izin vermedi Balkan şampiyonu oldu

Kırşehir’de Beden Eğitimi Öğretmeni ve antrenörü Ziya Kaya tarafından 2014 yılı 10 Kasım koşusunda keşfedilen Urkuş Işık, ailesinin spor yapmasına izin vermemesine rağmen öğretmenlerinin desteği ile katıldığı Balkan U-20 Salon Atletizm Şampiyonası’nda 3 bin metrede Balkan şampiyonu oldu.

Ailesi izin vermedi Balkan şampiyonu oldu

28 Şubat 2018 13:14


2014 yılında düzenlenen 10 Kasım koşusunda Beden Eğitimi Öğretmeni ve antrenörü Ziya Kaya tarafından keşfedilen Işık, girdiği ilk resmi müsabaka olan küçük kızlar yarışmasında il birincisi oldu. Daha sonra Atatürk Koşusu’na ailesinin izin vermediği için katılamayan başarılı sporcu, öğretmenlerinin ailesini ikna etmesiyle


2014 yılında Atletizm Federasyonunun il seçmesinde yine birinci oldu. Urkuş Işık, ardından Balkan Şampiyonası’na katıldı ve memleketine hedefine ulaşmış olarak döndü. Bundan sonraki hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu dile getiren Urkuş Işık, "Öğretmenlerimin destekleriyle bugünlere geldim. Çok mutlu oldum. Balkan şampiyonluğu spora başladıktan sonra hedefimdi zaten, önümde Liseler Arası Dünya Şampiyonası var. Burada derece yapıp dünya şampiyonasına gitmek istiyorum" diye konuştu.




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