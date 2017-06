AK Karaman cinsi koç dağıtımı çiftçiye yapıldı

AK Karaman cinsi koç alabilmek için ise Tarım İl Müdürlüğüne 205 çiftçi başvuruda bulundu.

Ticaret Borsasında yapılan dağıtım töreninde konuşan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, temennilerinin köylüyü köyde istihdam etmek olduğunu söyledi.

İl Müdürü Şahin, “Çiftçinin hayali ümittir. İnşallah bu ümitler boşa çıkmaz. 2013 yılından bu yana Koyun Birliği üyelerine koç dağıtım programı yapıyoruz. Bu mübarek ay da bu koç dağıtımlarının da bereket olacağına inanıyorum" dedi.

“Süt üretimine bağlı süt ve peynir fabrikaları kurulabilir”

AK Parti Milletvekili Mikail Arslan ise Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından AK Karaman cinsi koç dağıtımı töreninde yaptığı konuşmada Süt üretimine bağlı süt ve peynir fabrikaları kurulabileceğini ifade etti.

Milletvekili Arslan konuşmasında, “Önümüzdeki yıllarda koç dağıtımı sayısı artırılacak. Köy de yaşayan insanların sorunlarına çözüm bulmak temel hedefimiz. Köyde yaşayan insanların köy yaşantılarını kolaylaştırmak ise temel hedefimiz.

Sizler yollar, parklar her şey yapabilirsiniz. Geçimini sağlayacak insanlar imkânlarına kavuşamazsa bunun hiç bir önemi kalmaz. Köyden insanlarımız şehirlere göç etmeye devam ederler. Köyde insanlar yaşamlarını devam ettirilmeli. Köyde yaşamanın farklılığını hissetmeli. Bu sadece hayvancılık politikası açısından değil. Bizim meyve ve sebze üretimi açısından da son derece önemli. Süt üretimi artırılırsa sütümüzü satacak yerler bulabilirsek o zaman süt ve peynir fabrikaları kurabiliriz" diye konuştu.

Kırşehir Bölgesinin mera hayvancılığı kapsamına alındığını da vurgulayan milletvekili Arslan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Toplama merkezleri bölge merkezleri oluşturmamız lazım. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Mera hayvancılığı kapsamına alındık. Meralarımızı ıslah ederek kiralayarak önemli tarım ve hayvancılık yatırımları yapma imkanımız var. Özellikle Kızılırmak boylarında seracılığı desteklemek istiyoruz.

Savcılı pompaj sulamasını da yatırım programına bu yıl alabilirsek önümüzdeki yıl bunun çalışmasını başlatacağız 28 bin hektar dönümde sulu tarıma geçmiş olma imkanı elde etmiş olacağız. Et Entegre ile çalışma yapıyoruz. Yapabilirsek et süt kurumuna entegre et işleme tesisleri yaptıracağız. Kırşehir hayvancılığın merkezi olacak.”

Milletvekili Arslan’ın konuşmasının ardından çifçi ile yetkililerin öneri ve görüşleri alındı. Programda 60 üye çiftçiye AK Karaman cinsi koç dağıtımı yapıldı. Damızlık koçlar İl Özel İdaresi destekli bütçeden alınarak Malya Devlet Üretme Çiftliğinden alınarak çiftçilere dağıtıldı.

Kırşehir’de 2013 yılında 50, 2014 yılında 31, 2015 yılında 43, 2016 yılında 65, 2017 yılında ise 60 koç dağıtımı yapıldı.