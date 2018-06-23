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23 Haziran 2018 17:14

AK Parti Adayı Erkan’dan Kırşehirli spor severlere destek açıklaması

AK Parti Kırşehir milletvekili adayı Necmettin Erkan, Kırşehirli spor severlere destek açıklaması yaptı.

AK Parti Adayı Erkan’dan Kırşehirli spor severlere destek açıklaması

23 Haziran 2018 17:14


Seçim çalışmaları kapsamında yapılan açıklamada milletvekili adayı Erkan, “Devletimiz, hükümetimiz her alanda yatırımlar gerçekleştirdiği gibi spor alanında da çok güzel faaliyetler gerçekleştirmekte. Şehrimiz bazında Allah nasip ederse gerek 3. Lig’e çıkan Kırşehir Belediyespor’un 2. Lig’e çıkması noktasında, Mucur Yabanlıspor’a ve Çayağzıspor’a her türlü desteği sağlayacağız. Bizzat Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan yeni stadyum sözünü almış bulunmaktayız.


Bu projelerin hepsini bir bir gerçekleştireceğiz” dedi


Erkan, 27. Dön m milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den ikinci sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katılıyor.




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