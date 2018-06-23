AK Parti Adayı Erkan’dan Kırşehirli spor severlere destek açıklaması

Seçim çalışmaları kapsamında yapılan açıklamada milletvekili adayı Erkan, “Devletimiz, hükümetimiz her alanda yatırımlar gerçekleştirdiği gibi spor alanında da çok güzel faaliyetler gerçekleştirmekte. Şehrimiz bazında Allah nasip ederse gerek 3. Lig’e çıkan Kırşehir Belediyespor’un 2. Lig’e çıkması noktasında, Mucur Yabanlıspor’a ve Çayağzıspor’a her türlü desteği sağlayacağız. Bizzat Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan yeni stadyum sözünü almış bulunmaktayız.

Bu projelerin hepsini bir bir gerçekleştireceğiz” dedi

Erkan, 27. Dön m milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den ikinci sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katılıyor.