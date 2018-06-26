Kırşehir’in AK Parti iktidarında girdiği seçimlerde daima Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve AK Parti’yi desteğini ifade eden İl Başkanı Aslan, “Kırşehir halkı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gerekli desteği sundu. Türkiye’nin ilk başkanı İl genelinde de seçmenin büyük desteğini aldı. Kırşehirli seçmenimiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a Başkanlık mührünü verdi” dedi.

Kırşehir’de AK Parti’nin seçimlerde yaptığı çalışmayı anlatan Aslan, “AK Parti teşkilatı olarak seçimlere etkin bir çalışma prensibi ve disiplini ile girdik. Kırşehir’de şehrin her bölgesinde yeni sistemi vatandaşlarımıza teşkilatlarımızla anlattık. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a milletimizin verdiği desteğe teşekkür ederiz. Türkiye bundan sonra yeni bir sürece yeni bir anlayışla girdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, halkın güvenini kazanarak ilk başkan oldu. Emeği geçen seçmen ve teşkilatlarımıza gösterdikleri çabadan ötürü teşekkürü borç biliriz"dedi.