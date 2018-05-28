İl Başkanı Aslan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Erken seçim kararı Türkiye’miz ve milletimiz için hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kazanmıştır. Bizler de Kırşehir AK Parti teşkilatları olarak bu doğrultu da çalışmalarımıza hız verdik.

Dünyada gelişen ekonomik ve siyasi konjonktür bizim partimizi bazı kararlar almaya itti. Çok da isabetli bir karar oldu. Erken seçim dolayısıyla hiçbir kaygı ve endişe içerisinde olmadık.

Her seçim önemlidir ama bu seçimin ayrı bir önemi var. Çünkü 24 Haziran’dan sonraki dönemde bir başka Türkiye inşa edilecek ve biz bu inşa sürecine talibiz. Çalışmalarımız neticesinde hem milletvekili sayımızda hem de Cumhurbaşkanımıza yüksek oy çıkartacağız. 24 Haziran akşamı bizim için dönüm noktası olacak."