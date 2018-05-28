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28 Mayıs 2018 17:25

AK Parti İl Başkanı Aslan, "Erken seçim dolayısıyla kaygılanmadık"

Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, erken seçim dolayısıyla hiçbir kaygı ve endişe içerisinde olmadıklarını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Aslan,

28 Mayıs 2018 17:25


İl Başkanı Aslan, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Erken seçim kararı Türkiye’miz ve milletimiz için hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kazanmıştır. Bizler de Kırşehir AK Parti teşkilatları olarak bu doğrultu da çalışmalarımıza hız verdik.


Dünyada gelişen ekonomik ve siyasi konjonktür bizim partimizi bazı kararlar almaya itti. Çok da isabetli bir karar oldu. Erken seçim dolayısıyla hiçbir kaygı ve endişe içerisinde olmadık.


Her seçim önemlidir ama bu seçimin ayrı bir önemi var. Çünkü 24 Haziran’dan sonraki dönemde bir başka Türkiye inşa edilecek ve biz bu inşa sürecine talibiz. Çalışmalarımız neticesinde hem milletvekili sayımızda hem de Cumhurbaşkanımıza yüksek oy çıkartacağız. 24 Haziran akşamı bizim için dönüm noktası olacak."




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