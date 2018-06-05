İl Başkanı Aslan, Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı olmak gibi bir derdi olmadığını derdinin ise CHP’den fazla oy alarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aşağı indirme derdinde olduğunu belirtti.

Kırşehir İl Başkanı Arslan’ın açıklaması ise şöyle:

"Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanı olmak gibi bir derdi yok. CHP’den fazla oy alayımda Kılıçdaroğlu’nu aşağı indireyim bütün derdi bu. Kılıçdaroğlu’nun bütün derdi de Muharrem İnce’den kurtulayım. 24 Haziran’da bu millet bunların hesabını sandıkta bozar. Bizim bütün derdimiz Kırşehir ve sizsiniz. Bütün derdimiz Türkiye. Memleketimizin daha iyi olması için tek yumruk olacağız.

15 Temmuz’u unutmamak lazım! Çektiğimiz, atlattığımız sıkıntıları unutmamak lazım. 15 Temmuz’da bu ülke elimizden alınmak istendi. Başımızda Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı, onun güçlü duruşu ve iradesi olmasaydı o şerefsizlerle kim mücadele edebilirdi.

CHP’lisi, MHP’lisi, AK Partilisi demedi mi o gün iyi ki başımızda Recep Tayyip Erdoğan var diye Recep Tayyip Erdoğan; bunlar silahlı terör örgütüdür, vatan hainidir, bunların inlerine gireceğiz dediğinde ne kadar da çok söylüyor bu kadar da değiller diyen ne kadar çok kişi vardı. 15 Temmuz gecesi bunların ne kadar tehlikeli terör örgütü olduğunu, Amerika’nın uşağı olduklarını, İsrail’den emir aldıklarını hep beraber görmedik mi? 15 Temmuzu atlattık belki ama hala tehlike devam ediyor. Ordunun içinde kripto FETÖ’cüler çıkmaya devam ediyor. Biz bugün 15 Temmuz’dan daha uyanık olmak zorundayız. Peki bu mücadeleyi 15 Temmuzdan önce, Temmuz ayında Başbakan olacağım diyen Meral Akşener mi verecek? Yurtta Sulh, Cihanda Sulh deyip gezerken anlam verememiştik ama 15 Temmuzda ne anlama geldiğini hep beraber gördük. Muharrem İnce’mi Recep Tayyip Erdoğan’a rakip olacak? Herkes elini vicdanına koysun ve 16 yıl önceki Türkiye’yi gençlere anlatsın. İnsan hafızası çabuk unutuyor ne yazık ki"