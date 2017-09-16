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16 Eylül 2017 15:57

AK Parti İl Başkanlığı görevini Muzaffer Aslan devraldı

Kırşehir AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli’nin görevi bırakmasının ardından 35 aday arasından il başkanı seçilen Muzaffer Aslan, parti binasında yapılan açıklama ile görevi devraldı.

AK Parti İl Başkanlığı görevini Muzaffer Aslan devraldı

16 Eylül 2017 15:57


Kırşehir’de ikinci kez İl Başkanlığı görevine seçilen Aslan, kongre sürecinin değişim ve gelişim süreci olduğunu belirterek yaşanacak sürecin muhasebe süreci olduğunu söyledi.


AK Parti’nin aile olduğunu anlatan yeni İl Başkanı Aslan, “Biz Ak Parti olarak büyük bir aileyiz. Önemli olan partimize olan saygımız ve ülkemize olan hizmetimizdir. Geride bıraktıklarımız için ise daima ahde vefalı olmalıyız.


Biz, ekip ruhu ile hareket etti. Hiçbir zaman ayrım yapmadan milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe yönetimi ile hareket ettik. Bizim başarılarımızın sırlarından bir tanesi de bu. Sadece Kırşehir genelinde değil Türkiye genelinde başarımızın temel esaslarından biri birlik ve beraberliktir”dedi.


Kırşehir’in etkili ve yetkin bir ekibe de sahip olduğunu belirten İl Başkanı Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“16 yıldır biz iktidardayız. Ben partimle gurur duyuyorum. Bu süre içerisinde ülkemize kazandırdıklarımız yaptığımız hizmetlerin hepsi göz önünde. Kimseye veremeyeceğimiz bir hesabımız yok. Çok güzel hizmetler yaptık. Bu hizmetleri yaparken birçok zorluklardan geçerek Türkiye’yi bu günlere getirdik.


Kırşehir’de iktidara geldiğimiz günden bu güne kadar AK Parti ailesi olarak ciddi yatırımlar yaptık. Kamu yatırımlarında hiçbir sıkıntımız yok. Özel yatırımlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Çünkü Kırşehir’de istihdamı artırmamız gerekiyor.


Hepimiz canla başla çalıştık. Kimse bize bu milletvekilleri çalışmadı diyemez. Hepimiz mücadelemizi verdik. Çünkü biz bu toprakların çocuklarıyız. Biz Kırşehir’in evladıyız. Sağlıkta şuan çok iyi bir noktadayız. Kırşehir de Tarım ve Hayvancılık noktasında üst bir noktaya ulaştık. Eğitim alanında çok büyük yatırımlar aldık. Okullarımız son derece modern donanımlara sahip. Ulaşımda hiçbir noktada eksiğimiz yok”


Görevi yeni İl Başkanına devreden eski İl Başkanı Mustafa Kendirli ise teşkilat çalışmasından şüphesinin olmadığını ifade etti. Yeni İl Başkanı Aslan, yaptığı hizmetlerden ötürü eski İl Başkanı Kendirli’ye teşekkür plaketi sundu.


Yeni İl Başkanının yaptığı açıklama toplantısına milletvekilleri Mikail Arslan, Salih Çetinkaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Genel Meclisi Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu ve çok sayıda partili katıldı.




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