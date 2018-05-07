Kırşehir’de 21 aday adayının milletvekili adayı olmak için müracaatta bulunduğunu ifade eden Altaş, "21 kişi partimize gelerek aday adaylık başvurusunda bulundu. 21 aday adayından 19’u temayül yoklamasına girdi. Yoklamanın yapılmasının ardından temayüle katılan 19 aday adayı bugün AK Parti Genel Merkezine giderek alt komisyon tarafından mülakata alınacak"dedi.

AK Parti Genel Merkezi tarafından kamu oyu yoklamaları ve adaylar için anket çalışmalarının da yapıldığını da anlatan Altaş, "24 Haziran’da yapılacak seçimlere teveccüh çok yüksek noktada. Türkiye genelinde rekor başvurular var.

Kırşehir’de ise 2 milletvekilliği için 21 aday adayının başvuru yapması da partimize olan teveccühün göstergesidir. İnanıyoruz ki, adayların belirlenmesi ile başlayacak saha çalışmamız sayesine hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı olmasını sağlayacak ve 2 milletvekili için de rekor oy oranı alacağız. Yaşanılan süreçte partililerimizin ve toplumun İl Başkanlığımız başkanlığında bütün yönetim kadrosu ile birlikte kutuplaşmadan adaylarımız ve görev verilmeyen aday adaylarımızla birliktelik içerisinde çalışmalarımızı yaparak Türkiye’nin gelişim sürecine katkı sunacağız" diye konuştu.