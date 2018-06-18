İl Merkezi ve ilçe merkezlerinde sürdürülen 24 Haziran seçimleri çalışmaları kapsamında bilgilendirme yapan milletvekili adayları Mustafa Kendirli ve Necmettin Erkan, "AK Parti ülkemizin büyümesi, gelişmesi, güçlenmesi için 2002 yılında liderimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yola çıktı. Aradan geçen 16 yıl boyunca ülkemize birbirinden güzel hizmetleri kazandırdık. Tüm seçimlerde Cumhurbaşkanımıza ve partimize büyük destek veren Kırşehir’imiz 16 yıl boyunca yaptığımız hizmetlerden de en iyi şekilde faydalandı. AK Parti iktidarları döneminde ülkemiz ve şehrimiz kazandı. AK Parti kendisine teveccüh gösteren, oylarını emanet eden bu aziz milleti hiçbir zaman yanıltmadı, hayal kırıklığına uğratmadı. 24 Haziran seçimleri, Türkiye siyasi tarihin en önemli seçimleri olacak. Güçlü bir Cumhurbaşkanlığı ancak güçlü bir meclis ile var olabilir. AK Parti hükümeti, parlamentoda çoğunluğu elde ettiğinde Türkiye güçlenecektir. Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Cumhurbaşkanı, Güçlü Türkiye diyorsak; Cumhurbaşkanlığında, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan`ı desteklerken, milletvekili seçimlerinde oylarımızı AK Parti’ye vermeliyiz. Hemşerilerimizi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyor, ülke düşmanı şer odaklarının fısıltı gazetesi ve sosyal medya aracılığı ile yaydığı söylentilere kulak asmamalarını istiyoruz" dediler.